झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 39 प्रस्तावों को मंजूरी, ‘अबुआ दवाखाना’ योजना को हरी झंडी, सरकारी कर्मियों का DA बढ़ा

व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को मासिक और त्रैमासिक वैट रिटर्न (Form JWAT 200/213) दाखिल करने से छूट देने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा, सरकार ने प्रदेश में ड्रग्स की तस्करी और पेडलिंग की सूचना देने वालों को 3,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का नकद इनाम देने का फैसला किया है। यह पुरस्कार एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत लागू नई पुरस्कार नीति के अंतर्गत दिया जाएगा।