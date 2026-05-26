झारखंड राज्य सभा चुनाव: 21 विधायक फिर भी BJP मैदान में, JMM को ऑपरेशन लोटस’ का डर?

झारखंड में राज्य सभा चुनाव से पहले झामुमो (JMM) के एक पत्र ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में JMM ने राज्य सभा चुनाव में धनबल और अनैतिक दबाव के इस्तेमाल की आशंका जताई है। पार्टी ने कहा है कि 18 जून को होने वाले राज्य सभा की दो सीटों के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायकों का स्पष्ट समर्थन है। इसके बावजूद केवल 21 विधायकों वाली बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। झामुमो ने आशंका जताई है कि बीजेपी धनबल और अनैतिक दबाव के जरिए कुछ विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है।