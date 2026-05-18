रांची जेल में महिला कैदी गर्भवती, जेल अधीक्षक पर यौन शोषण का आरोप; BJP बोली- सबूत मिटाने की हो रही कोशिश

बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा कि मामले से जुड़े जैविक और फॉरेंसिक सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि गर्भवती महिला कैदी को मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर बार-बार जेल से बाहर अज्ञात स्थानों और अस्पतालों में ले जाया जा रहा है ताकि उसकी प्रेगनेंसी से जुड़े सबूतों को मिटाया जा सके। इसके अलावा, जेल के जिन कर्मचारियों को इस काले कारनामे की जानकारी थी, उन्हें सच बाहर आने से रोकने के लिए रातों-रात ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा की महिला प्रवक्ता राफिया नाज ने भी मांग की है कि एसपी से लेकर आईजी स्तर तक के जितने भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो।