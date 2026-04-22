व्यूज का ‘खूनी’ खेल! झारखंड में सांपों को मारकर वीडियो बनाने वाला सनकी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे

Jharkhand Man Kills Snakes for Likes: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक युवक ऐसा कदम उठाया कि पुलिस ने धर लिया। अपने वीडियो पर व्यूज बढ़ाने के लिए वह अपराध कर बैठा। जी हां, झारखंड के खूंटी जिले में सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक युवक ने संरक्षित वन्यजीवों का शिकार कर उनका वीडियो बनाने और खाने तक का सिलसिला चला रखा था। इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है। वन विभाग और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की।