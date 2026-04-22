भारत आ रहे जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का हमला, गुजरात पहुंचने से पहले किया गया जब्त

एक बयान में गार्ड्स ने कहा कि जहाजों की पहचान एमएससी फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स के रूप में की है। MSC Francesca पर पनामा का झंडा लगा हुआ है जबकि Epaminodes पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से जब्त किया गया जहाज Epaminodes गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। यह जहाज दुबई से भारत की ओर आ रहा था कि तभी आईआरजीसी ने इस पर हमला कर अपने कब्जे में ले लिया।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के बिना संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी।