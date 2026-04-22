भारत आ रहे जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का हमला, गुजरात पहुंचने से पहले किया गया जब्त

Iran Seizes Two Vessels
Iran Seizes Two Vessels: अमेरिका और ईरान में बीच जारी तनाव कम होने नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने समुद्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को जब्त किया है। अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नौसेना ने समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में दो जहाजों पर कब्जा किया है और उन्हें ईरानी तटों पर स्थानांतरित कर दिया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज भारत आ रहा था। अमेरिका के सीजफायर ऐलान के बावजूद स्थिति बिगड़ती दिख रही है, जिससे तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।
एक बयान में गार्ड्स ने कहा कि जहाजों की पहचान एमएससी फ्रांसेस्का और एपामिनोड्स के रूप में की है। MSC Francesca पर पनामा का झंडा लगा हुआ है जबकि Epaminodes पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से जब्त किया गया जहाज Epaminodes गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। यह जहाज दुबई से भारत की ओर आ रहा था कि तभी आईआरजीसी ने इस पर हमला कर अपने कब्जे में ले लिया।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के बिना संचालन करने और नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी।
यह आईआरजीसी से पहले मिली जानकारी के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों, नौकाओं या तेल टैंकरों का कोई भी आवागमन आईआरजीसी की अनुमति और समन्वय के साथ ही होना चाहिए। आईआरजीसी ने यह बयान जारी कर कहा कि उल्लंघन करने वाले दो जहाजों को जब्त कर लिया गया है। यह होर्मुज में जहाजों के आवागमन पर नियंत्रण और अधिकार स्थापित करने के ईरानी पक्ष की पिछली रणनीति के अनुरूप है।
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