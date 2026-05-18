18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सीने में 3 गोलियां मार हुआ था फरार, कारोबारी लालू यादव हत्याकांड का कुख्यात शूटर गिरफ्तार

Lalu Yadav Murder Case: बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को पटना के बालू कारोबारी देवराज कुमार उर्फ ​​लालू यादव की हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। STF ने मुख्य शूटर शिवम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो 2023 से ही फरार चल रहा था। 

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 18, 2026

lalu yadav murder case

लालू यादव हत्याकांड का शूटर शिवम गिरफ्तार

Lalu yadav Murder Case: बिहार की राजधानी पटना के रानी तलाब थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुए बहुचर्चित बालू व्यवसायी देवराज कुमार उर्फ लालू यादव हत्याकांड का मुख्य शूटर शिवम कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात रंजीत चौधरी गिरोह के इस सबसे भरोसेमंद और शातिर शूटर को एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर गयाजी के बोधगया से दबोचा है । वह पिछले तीन सालों से अपनी पहचान और ठिकाने बदल-बदल कर फरारी काट रहा था।

कुख्यात रंजीत चौधरी गिरोह का शूटर है शिवम

गिरफ्तार शूटर शिवम कुमार मूल रूप से भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के चीहोस गांव का रहने वाला है। अपराध की दुनिया में उसे गोली चलाने में माहिर और अचूक निशानेबाज माना जाता है। वह इलाके के सबसे दुर्दांत अपराधी रंजीत चौधरी के गिरोह का मुख्य शूटर और उसका राइट हैंड है। साल 2023 में बालू कारोबारी देवराज की हत्या की साजिश को अंजाम देने की मुख्य जिम्मेदारी रंजीत चौधरी ने शिवम को ही सौंपी थी। इस वारदात के बाद से ही पटना पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में खाक छान रही थीं।

झारखंड-बंगाल में बदला ठिकाना

वारदात को अंजाम देने के बाद शिवम कुमार बिहार से पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया था। जिला पुलिस से बचने के लिए उसने अंतरराज्यीय नेटवर्क का सहारा लिया और कभी झारखंड के कोयलांचल क्षेत्रों में तो कभी पश्चिम बंगाल के दूर-दराज के इलाकों में शरण ली। पुलिस को भटकाने के लिए वह कुछ ही दिनों में अपने मोबाइल सिम और ठिकाने बदल देता था।

जब स्थानीय पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही, तो केस की कमान एसटीएफ को दी गई। काफी महीने बीत जाने के बाद शिवम को लगा कि अब पुलिस ठंडी पड़ चुकी है और मामला पुराना हो चुका है, जिसके बाद वह गया के बोधगया इलाके में आकर छिप गया। लेकिन तकनीकी अनुसंधान के जरिए एसटीएफ लगातार उसका पीछा कर रही थी और मौका मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

फॉर्च्यूनर रुकवाकर उतारा था मौत के घाट

यह वारदात 6 नवंबर 2023 को रानी तलाब थाना क्षेत्र के कनपा पुल के पास हुई थी। पालीगंज के बेरर टोला निवासी बालू कारोबारी देवराज कुमार उर्फ लालू यादव एक पार्टी से अपनी फॉर्च्यूनर कार से घर लौट रहे थे। अपराधियों को उनके पल-पल की मूवमेंट की खबर थी। कनपा पुल के पास जैसे ही देवराज शौच के लिए गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरे, पहले से घात लगाए बैठे शिवम कुमार और उसके साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी।

शूटरों ने देवराज के सिर और सीने को निशाना बनाते हुए सटाकर 3 गोलियां दागीं। देवराज के साथ उनका सरकारी बॉडीगार्ड भी गाड़ी में मौजूद था, लेकिन अपराधियों ने पलक झपकते ही वारदात को अंजाम दिया और काले रंग की स्कॉर्पियो से फरार हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

दर्ज हैं कई संगीन मामले

शिवम कुमार का लंबा और खौफनाक आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पटना और भोजपुर के अलग-अलग थानों में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के चार से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। साल 2021 के मार्च महीने में शिवम ने भोजपुर के नवादा इलाके में एक दूसरे कुख्यात अपराधी दीपू चौधरी को बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर सरेआम गोलियों से भून दिया था। इस मर्डर के बाद से ही वह भोजपुर पुलिस के लिए भी मोस्ट वांटेड बना हुआ था।

शिवम से पूछताछ कर रही पुलिस

मुख्य शूटर शिवम कुमार की इस गिरफ्तारी से पुलिस प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली है। रानीतलाब थाना कांड संख्या 382/23 (धारा 302, 120बी, 34 और आर्म्स एक्ट) के तहत वांछित इस अपराधी से अब एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम कड़ी पूछताछ कर रही है।

पुलिस अब शिवम को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि हत्या में इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक हथियार, वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और रंजीत चौधरी गैंग के अन्य गुर्गों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद बालू सिंडिकेट से जुड़े कई बड़े सफेदपोशों और मास्टरमाइंड के चेहरों से भी पर्दा उठ सकता है।

ये भी पढ़ें

बेटी ने प्रेमी से की शादी तो भड़का परिवार, जीते जी कर दिया श्राद्ध; फिर ससुराल में घुसकर छीने जेवर
बेगूसराय
bihar inter caste love marriage

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

18 May 2026 05:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / सीने में 3 गोलियां मार हुआ था फरार, कारोबारी लालू यादव हत्याकांड का कुख्यात शूटर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

आनंद मोहन के बयान से सियासत गरमाई, जदयू ने कहा-परिवार को मिला सम्मान, अब उठ रहे सवाल

anand mohan
पटना

110 की स्पीड में आए ट्रक ने ऑटो के उड़ाए परखच्चे, 2 महीने के मासूम सहित 7 की मौत

bihar road accident news
पटना

ड्यूटी भूल थिएटर में मस्त दिखे सुरक्षाकर्मी, राजगीर मेला में भोजपुरी गाने पर देखते रहे ठुमके

rajgir malmas mela theatre
पटना

'नीतीश कुमार को जिंदा दफनाने की ताकत किसी में नहीं', बाहुबली आनंद मोहन पर भड़कीं मंत्री लेसी सिंह

bihar politics
पटना

चारों तरफ से हो रही थी फायरिंग, फिर भी डटे रहे IPS विकास वैभव; 2 दिन की मुठभेड़ के बाद फहराया था तिरंगा

IPS Vikas Vaibhav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.