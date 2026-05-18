बेटी ने प्रेमी से की शादी तो भड़का परिवार, जीते जी कर दिया श्राद्ध; फिर ससुराल में घुसकर छीने जेवर

श्राद्ध कर्म करने के बाद भी मायके वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लाठी-डंडों व हथियारों से लैस होकर उजाला के ससुराल धमक पड़े। घर में घुसते ही आरोपियों ने उजाला और उसके पति के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब उजाला की सास उषा देवी और उसके पति की चाची ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने उसका गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया, घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की और अलमारी में रखे करीब तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण भी जबरन लूट लिए।