‘ससुर से हलाला करो तभी रखूंगा…’ पति ने व्हाट्सएप पर दिया तीन तलाक, बिजनेस के नाम पर 17 लाख रुपये भी हड़पे

रुखसाना का आरोप है कि जब उसने पैसे देने से मना किया तो उसे मारा-पीटा गया और मेंटल टॉर्चर किया गया। आखिर में उसे घर से निकाल दिया गया। समाज और परिवार के दखल के बाद उसके पति ने फिर से उसे अपने साथ रखने की बात कही और करीब छह महीने बाद उसे दिल्ली ले गया। जहां बिजनेस शुरू करने के नाम पर उसने रुकसाना की मां से 5 लाख रुपये लिए। बेबस मां ने बेटी का घर बचाने के लिए पैसे देने के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए।