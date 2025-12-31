बेगूसराय में STF का बड़ा एक्शन! मारा गया 50 हजार का इनामी नक्सली दयानंद, 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं

बेगूसराय में STF और नक्सली के बीच मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया। ये मुठभेड़ तेघड़ा थाना के नोनपुर गांव के पास हुई। SP समेत सीनियर ऑफिसर मौके पर जांच कर रहे हैं। STF को इनपुट मिला था कि नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार गांव में है। STF पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी फायरिंग में दयानंद मारा गया। दोनों तरफ से 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं ।