बेगूसराय में STF का बड़ा एक्शन! मारा गया 50 हजार का इनामी नक्सली दयानंद, 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं

नक्सली दयानंद मालाकार। फाइल फोटो
बेगूसराय में STF और नक्सली के बीच मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया। ये मुठभेड़ तेघड़ा थाना के नोनपुर गांव के पास हुई। SP समेत सीनियर ऑफिसर मौके पर जांच कर रहे हैं। STF को इनपुट मिला था कि नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार गांव में है। STF पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी फायरिंग में दयानंद मारा गया। दोनों तरफ से 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं ।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दयानंद एक बड़ी घटना की तैयारी में था। STF को सूचना मिली तो टीम एक्टिव हो गई और बहियार में उसे घेर लिया गया। दयानंद ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें दयानंद मारा गया। पुलिस के अनुसार, दयानंद पर बेगूसराय, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में हत्या, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत 16 से ज्यादा मामले दर्ज थे ।
STF ने 2020 में दयानंद को नोनपुर से हथियार के साथ पकड़ा था, लेकिन कुछ दिन बाद वह जेल से छूट गया। इसके बाद वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में एक्टिव हो गया। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, फिर पुलिस मुख्यालय ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था ।
पुलिस मुठभेड़ के बाद FSL टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी है। मृत नक्सली का शव पुलिस ने कब्जे में ले रखा है, फिलहाल पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं भेजा गया। घटना के बाद बेगूसराय पुलिस अलर्ट है, SP मनीष खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ।
