गैंगरेप के आरोप से क्लीन चिट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल; अब वापस पॉवर में आए IAS संजीव हंस

संजीव हंस ने महिला पर साजिश का आरोप लगाते हुए पटना कोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दायर करते हुए अपील किया कि महिला से मेरी कोई जान-पहचान नहीं, पुलिस को भी मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अत: मेरे खिलाफ FIR को रद्द किया जाए। वकीलों ने भी कोर्ट में तर्क दिया कि शिकायत 2017 की घटना पर 2023 में की गई, मामला राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित है। 6 अगस्त 2024 को कोर्ट ने हंस के पक्ष में फैसला दिया और केस रद्द कर दिया गया। कोर्ट बोला सबूत कमजोर, देरी से शिकायत पर संदेह है इसलिए हंस को बरी किया जा सकता है, पर गुलाब यादव पर केस जारी।