मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे संजीव हंस को मिली पोस्टिंग, विजयलक्ष्मी को भी मिला अहम विभाग, बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे विनय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। साथ ही इस ट्रांसफर लिस्ट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं पंकज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही वे सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। के. सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।