पटना

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे संजीव हंस को मिली पोस्टिंग, विजयलक्ष्मी को भी मिला अहम विभाग, बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर

Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार ने साल के आखिर में बड़ा फेरबदल करते हुए 16 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस लिस्ट में संजीव हंस की पोस्टिंग भी शामिल है, जो हाल ही में सस्पेंशन से लौटे हैं। 

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 30, 2025

ias sanjeev hans

ias sanjeev hans (photo - FB @DistrictCollectors)

Bihar IAS Transfer: बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में नए साल से ठीक पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे और निलंबन से लौटे संजीव हंस को एक बार फिर पोस्टिंग दी गई है, जबकि विजयलक्ष्मी एन और विनय कुमार को बेहद अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संजीव हंस की वापसी, राजस्व परिषद में नई जिम्मेदारी

सबसे ज्यादा चर्चा 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पोस्टिंग को लेकर है। निलंबन से लौटने के बाद उन्हें राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। संजीव हंस का नाम पहले सामूहिक दुष्कर्म केस और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सामने आ चुका है।

विजयलक्ष्मी एन को योजना एवं विकास विभाग की कमान

सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों में शामिल विजयलक्ष्मी एन को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग से हटाकर योजना एवं विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके आलवा उनके पास बिहार राज्य योजना परिषद और आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। विजयलक्ष्मी के पति डॉ एस सिद्धार्थ भी आईएएस अधिकारी थे, वो नवंबर 2025 में रिटायर हो चुके हैं।

इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे विनय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। साथ ही इस ट्रांसफर लिस्ट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभागों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं पंकज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही वे सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। के. सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।

4 प्रमंडलों में भी बदले आयुक्त

सरकार ने फील्ड प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रमंडलीय स्तर पर भी बदलाव किए हैं। प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है, जबकि मनीष कुमार को सारण प्रमंडल की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा तिरहुत के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह बने हैं और भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त के रूप में अवनीश कुमार सिंह को पोस्टिंग मिली है।

खेल, पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग में भी फेरबदल

खेल विभाग में महेंद्र कुमार को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि आरिफ अहसन को खेल विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पर्यटन विभाग में निलेश रामचंद्र देवरे को विशेष सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अमित कुमार पांडेय को बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

30 Dec 2025 01:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे संजीव हंस को मिली पोस्टिंग, विजयलक्ष्मी को भी मिला अहम विभाग, बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर

