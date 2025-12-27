नाराज हैं तो आकर मिलें, मीडिया में ड्रामा न करें; डिप्टी सीएम ने राजस्व अधिकारियों को दी नसीहत

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा संघ की शिकायत और आंदोलन की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि अराजकता या दबाव मुझे मंजूर नहीं। जनता ने मुझे चुना है, जनता के हित में फैसला लेते रहेंगे। श्रम संसाधन विभाग में भी पुतला फूका गया था, हम पीछे नहीं हटे। विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में लोक कल्याण जन संवाद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों ने डिप्टी सीएम पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सीएम को पत्र लिखा था। संघ ने सीएम से मांग की थी कि उनको ऐसा करने से रोकें।