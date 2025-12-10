10 दिसंबर 2025,

बुधवार

बेगूसराय

छाती, गर्दन और आंख के पास मारी गोली… बेगूसराय में JDU नेता की घर में घुसकर हत्या, हथियार लहराते भागे बदमाश

Bihar News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने घर में घुसकर जदयू नेता की हत्या कर दी। अपराधियों ने निलेश कुमार के छाती, गर्दन और आंख के पास गोली मारी है। मामले में पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। 

बेगूसराय

image

Anand Shekhar

Dec 10, 2025

Murder news

Murder news

Bihar News:बिहार के बेगूसराय जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव में मंगलवार की देर रात सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक सक्रिय नेता की बदमाशों ने घर में घुसकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 37 वर्षीय नीलेश कुमार के रूप में हुई है, जो हाल तक पार्टी के पंचायत अध्यक्ष रह चुके थे और विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

सोते समय बरसाईं गोलियां, मौके पर ही मौत

परिजनों के मुताबिक, नीलेश कुमार रोज की तरह रात में खाना खाने के बाद अपने मवेशी के बथान पर सोने चले गए थे। रात के अंधेरे में करीब 6 से 9 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे और बिना कुछ बोले उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। गोली उनके छाती, गर्दन और आंख के पास लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही परिवार और गांव वाले दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे।

पुराने जमीन विवाद की आशंका

मृतक के पिता रामबली महतो ने बताया कि उनका बेटा कुछ दिन पहले तक जदयू का पंचायत अध्यक्ष था और हाल के विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती से लगा हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ साल पहले गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पुलिस भी फिलहाल इसी पुराने विवाद को हत्या की वजह मानकर जांच कर रही है।

पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में

वारदात की सूचना मिलते ही मंझौल डीएसपी के नेतृत्व में छौड़ाही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है ताकि तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा सकें।

पुलिस ने हर एंगल से मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस पुराने विवाद, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

Updated on:

10 Dec 2025 10:32 am

Published on:

10 Dec 2025 10:20 am

Hindi News / Bihar / Begusarai / छाती, गर्दन और आंख के पास मारी गोली… बेगूसराय में JDU नेता की घर में घुसकर हत्या, हथियार लहराते भागे बदमाश

