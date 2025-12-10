छाती, गर्दन और आंख के पास मारी गोली… बेगूसराय में JDU नेता की घर में घुसकर हत्या, हथियार लहराते भागे बदमाश

Bihar News:बिहार के बेगूसराय जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव में मंगलवार की देर रात सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक सक्रिय नेता की बदमाशों ने घर में घुसकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 37 वर्षीय नीलेश कुमार के रूप में हुई है, जो हाल तक पार्टी के पंचायत अध्यक्ष रह चुके थे और विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।