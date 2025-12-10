Bihar Crime: ईंट-पत्थर से पिटाई के बाद नुकीले हथियार से निकाली आंख, भोजपुर में ठेकेदार से मिलने गए युवक की क्रूरता से हत्या

मृतक काशी पासवान मलौर गांव निवासी डिग्री पासवान का पुत्र था और सियाडीह गांव में बन रहे पंचायत भवन के निर्माण में मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार, काशी सोमवार की सुबह रोज की तरह काम पर गया था और शाम करीब छह बजे घर लौटा था। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को 500 रुपये और कुछ चिप्स दिए और बताया कि ठेकेदार धर्मेंद्र कुमार ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद वह घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। जब परिजन तलाश करते हुए बाहर निकले, तो घर से कुछ दूरी पर बनी एक मड़ई में काशी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला।