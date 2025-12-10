Bihar Crime: ईंट-पत्थर से पिटाई के बाद नुकीले हथियार से निकाली आंख, भोजपुर में ठेकेदार से मिलने गए युवक की क्रूरता से हत्या

Crime news (File Image)
Bihar Crime : बिहार के भोजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। चरपोखरी थाना क्षेत्र के मलौर गांव में 35 वर्षीय मजदूर काशी पासवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक झोपड़ी (मड़ई) से बरामद किया गया, जहां उसकी बाईं आंख नुकीले हथियार से निकाली हुई थी और पूरा शरीर खून से सना हुआ था।
मृतक काशी पासवान मलौर गांव निवासी डिग्री पासवान का पुत्र था और सियाडीह गांव में बन रहे पंचायत भवन के निर्माण में मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार, काशी सोमवार की सुबह रोज की तरह काम पर गया था और शाम करीब छह बजे घर लौटा था। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को 500 रुपये और कुछ चिप्स दिए और बताया कि ठेकेदार धर्मेंद्र कुमार ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद वह घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। जब परिजन तलाश करते हुए बाहर निकले, तो घर से कुछ दूरी पर बनी एक मड़ई में काशी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला।
परिजनों का आरोप है कि काशी की पहले ईंट-पत्थर से बेरहमी से पिटाई की गई और फिर नुकीले हथियार से उसकी आंख निकाल ली गई। काशी की पत्नी कांति देवी ने ठेकेदार धर्मेंद्र कुमार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उसी ने उसके पति को बुलाकर उसकी निर्मम हत्या करवाई। शव की स्थिति देखकर साफ है कि हत्या पहले से योजनाबद्ध तरीके से की गई।
घटना की सूचना मिलते ही चरपोखरी थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की छानबीन शुरू की। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मौके पर पहुंची और झोपड़ी से खून के नमूने, हथियार के संभावित निशान और अन्य सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर रात तक पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहा और लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल के आसपास जुटी रही।
थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा एक ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी तक ठोस कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है, जिसमें आपसी विवाद, शराब पार्टी के दौरान झगड़ा और मजदूरी भुगतान से जुड़ा मामला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है और जल्द ही हत्या का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
काशी पासवान की हत्या के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी पत्नी कांति देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। छोटे-छोटे बच्चे अपने पिता को ढूंढ़ते फिर रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही बेहद कमजोर थी, अब घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा।
