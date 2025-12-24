बेगूसराय में JDU नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जिम जाने के दौरान किसने मारी गोली? जांच में जुटी पुलिस

इस गोलीबारी की घटना में घायल JDU छात्र नेता की पहचान सोनू कुमार राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव के रहने वाले विजेंद्र राय के बेटे हैं। सोनू कुमार राय कई सालों से लोहिया नगर इलाके में रह रहे थे और JDU छात्र संगठन में एक्टिव थे। अस्पताल में इलाज के दौरान सोनू कुमार राय ने बताया कि वह लंबे समय से JDU छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं और छात्रों के फायदे के लिए कई आंदोलनों में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हमलावरों ने उन्हें क्यों निशाना बनाया। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।