बेगूसराय में JDU नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, जिम जाने के दौरान किसने मारी गोली? जांच में जुटी पुलिस

Bihar News:बिहार के बेगूसराय जिले में बुधवार सुबह जनता दल (यूनाइटेड) के छात्र विंग के एक नेता को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। यह हमला तब हुआ जब छात्र नेता हर सुबह की तरह जिम जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस बात की जांच कर रही है कि गोली किसने चलाई और किसके कहने पर चलाई।
यह घटना बेगूसराय के लोहिया नगर थाना इलाके में बाघा गुमटी के पास हुई। जैसे ही JDU छात्र नेता जिम जाने के लिए अपने घर से निकले, घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से छात्र नेता सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें गंभीर हालत में बेगूसराय सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों की एक टीम अस्पताल में उनका इलाज कर रही है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज कड़ी मेडिकल निगरानी में चल रहा है।
इस गोलीबारी की घटना में घायल JDU छात्र नेता की पहचान सोनू कुमार राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव के रहने वाले विजेंद्र राय के बेटे हैं। सोनू कुमार राय कई सालों से लोहिया नगर इलाके में रह रहे थे और JDU छात्र संगठन में एक्टिव थे। अस्पताल में इलाज के दौरान सोनू कुमार राय ने बताया कि वह लंबे समय से JDU छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं और छात्रों के फायदे के लिए कई आंदोलनों में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हमलावरों ने उन्हें क्यों निशाना बनाया। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।
घटना की जानकारी मिलते ही लोहिया नगर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्राइम सीन का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। हमलावरों की पहचान के लिए घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गोलीबारी की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है। शुरुआती जांच से साफ पता चलता है कि अपराधियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया और फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए।
