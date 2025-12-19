महज 1800 रुपये के लिए दांव पर करियर! DWO और नाजिर रंगेहाथ गिरफ्तार, विजिलेंस ने ऐसे किया ट्रैप

इस पूरे मामले की शुरुआत बछवाड़ा निवासी मुकेश राम की शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने निगरानी ब्यूरो को बताया था कि कल्याण विभाग में सप्लाई किए गए सामान के बिल भुगतान के एवज में उससे 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। कुल 18 हजार रुपये के बिल पर 1800 रुपये रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच की और सत्यापन कराया। जांच में रिश्वत मांगने की बात सही पाए जाने पर निगरानी ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया।