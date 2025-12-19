Bihar Police Encounter: डॉक्टर किडनैपिंग केस का खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार… और फिर दो आरोपियों का हाफ एनकाउंटर

यह मुठभेड़ गुरुवार देर रात रिवीलगंज थाना क्षेत्र के इनई बगीचा इलाके में हुई। पुलिस टीम पहले से गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अवैध हथियार बरामद करने पहुंची थी। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हुए अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो अपराधियों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को तत्काल छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, इस मुठभेड़ में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है।