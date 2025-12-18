खनन की तरह भू-माफिया को भी ठंडा कर देंगे… डिप्टी सीएम ने दी चेतावनी, CO-SHO को भी दिया अल्टीमेटम

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (फोटो- X@VijayKrSinhaBih)
बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को राजधानी पटना में साफ शब्दों में ऐलान किया कि राज्य में भू-माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस तरह खनन माफिया पर कार्रवाई कर उन्हें 'ठंडा' किया गया, उसी तरह अब भू-माफिया पर भी सख्त शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने यह बातें पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कही। इसके साथ ही उन्होंने अंचल अधिकारियों (CO) और थाना प्रभारियों (SHO) को भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया।
विजय सिन्हा ने बेहद सख्त लहजे में कहा, “माफिया कोई पैदा नहीं होता। जब सिस्टम कमजोर पड़ता है, तभी माफिया पैदा होता है। सरकार और प्रशासन से बड़ी कोई ताकत नहीं है।” उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि अगर किसी ने विभाग को कलंकित किया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है।
डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार की सख्ती और प्रशासन की चुस्ती का असर मकर संक्रांति से पहले जमीन पर दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम के इस सख्त रुख के बाद साफ है कि बिहार में भू-माफिया और लापरवाह अफसरों के दिन अब मुश्किल होने वाले हैं।
वहीं, ज्ञान भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक-एक अधिकारी के प्रदर्शन की समीक्षा की और लापरवाह अफसरों की जमकर क्लास लगाई। समीक्षा के दौरान पालीगंज के अंचल अधिकारी की अनुपस्थिति पर डिप्टी सीएम खासे नाराज दिखे। उन्होंने तुरंत पूछा कि अधिकारी किसकी अनुमति से छुट्टी पर गए हैं और इसके बाद शो-कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। विजय सिन्हा ने साफ कहा कि समीक्षा बैठक से गायब रहना अनुशासनहीनता है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक अन्य अंचल अधिकारी ने लंबित कार्यों को लेकर बाढ़ का हवाला दिया, जिस पर डिप्टी सीएम भड़क गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या बाढ़ सिर्फ एक ही अंचल में आई थी? बाकी जिलों में काम कैसे हो रहा है? उन्होंने डीसीएलआर और एडीएम को भी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर निचले स्तर पर समीक्षा और मॉनिटरिंग सही से होती, तो आज ये हालात नहीं बनते।
डिप्टी सीएम ने कहा कि नियम के मुताबिक CO और SHO हर सप्ताह बैठक करते हैं, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े विवाद, फर्जीवाड़ा और माफियाओं का नेटवर्क क्यों फल-फूल रहा है, यह गंभीर सवाल है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब सिर्फ बैठक करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए।
विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी या कर्मचारी भू-माफिया से सांठगांठ कर विभाग की छवि खराब करेंगे, उनके चेहरे से नकाब उतारने में सरकार देर नहीं लगाएगी।
