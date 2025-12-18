खनन की तरह भू-माफिया को भी ठंडा कर देंगे… डिप्टी सीएम ने दी चेतावनी, CO-SHO को भी दिया अल्टीमेटम

बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को राजधानी पटना में साफ शब्दों में ऐलान किया कि राज्य में भू-माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस तरह खनन माफिया पर कार्रवाई कर उन्हें 'ठंडा' किया गया, उसी तरह अब भू-माफिया पर भी सख्त शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने यह बातें पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कही। इसके साथ ही उन्होंने अंचल अधिकारियों (CO) और थाना प्रभारियों (SHO) को भी सीधा अल्टीमेटम दे दिया।