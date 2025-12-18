ज़ुबान खींच लेंगे… दलाली के आरोप पर लाइव डिबेट में एंकर की RJD प्रवक्ता को धमकी

इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। राजद प्रवक्ता ने एंकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, 'एक मिनट सुन लीजिए, आप दलाली मत कीजिए, जाकर एंकरिंग सीखिए।' इस पर एंकर अभिषेक कात्यायन भड़क गए। उन्होंने राजद प्रवक्ता से कहा, 'जुबान संभालिए… बदतमीजी मत करो… दलाली आप करते होंगे... तुम्हारी जुबान खींच लेंगे…दो मिनट में दफ्तर से बाहर निकाल देंगे…धक्के मारकर बाहर करिए।' एंकर ने कुछ और आपतिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया इसके बाद राजद प्रवक्ता डॉ. दिनेश पाल को शो से बाहर कर दिया गया और डिबेट आगे बढ़ा दी गई।