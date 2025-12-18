Bihar Weather: तापमान गिरने से दिन में भी बढ़ी ठिठुरन, पटना समेत 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

राज्य के कई जिलों में तापमान तेज़ी से गिर रहा है। भागलपुर के सबौर और समस्तीपुर के पूसा में न्यूनतम तापमान पहले ही 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। हालांकि पटना में अभी न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन तेज़ पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम ज़्यादा ठंडी लग रही हैं। IMD (इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट) का अनुमान है कि अगले हफ़्ते बिहार में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है।