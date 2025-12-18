Bihar Weather: तापमान गिरने से दिन में भी बढ़ी ठिठुरन, पटना समेत 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

Cold wave and dense fog warning issued by IMD
Bihar Weather: पटना समेत पूरे बिहार में ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। हालांकि अभी कड़ाके की ठंड नहीं आई है, लेकिन दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। ख़ासकर सुबह और शाम के समय ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के करीब 20 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
राजधानी पटना में अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन गिरा है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 0.6 डिग्री कम था। इससे पहले मंगलवार को भी अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट आई थी। तापमान में इस गिरावट से लोगों को दिन में भी हल्की ठंड महसूस हो रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पटना के साथ-साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली और गया में रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-मध्य बिहार में दृश्यता काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है।
मौसम केंद्र के अनुसार, 17 दिसंबर को हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संभावित भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ों से बिहार की ओर ठंडी पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में तेज़ी से गिरावट आ रही है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो राज्य के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है, जहां दिन के समय भी कड़ाके की ठंड महसूस होगी।
राज्य के कई जिलों में तापमान तेज़ी से गिर रहा है। भागलपुर के सबौर और समस्तीपुर के पूसा में न्यूनतम तापमान पहले ही 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। हालांकि पटना में अभी न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन तेज़ पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम ज़्यादा ठंडी लग रही हैं। IMD (इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट) का अनुमान है कि अगले हफ़्ते बिहार में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार