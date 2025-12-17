17 दिसंबर 2025,

पटना

Video: ‘तेजू भईया ऑन फायर…’ धूम के स्टाइल में तेज प्रताप यादव ने दौड़ाई 15 लाख की सुपरबाइक

तेज प्रताप यादव के एक नए रील ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस रील में तेज प्रताप पटना की सड़कों पर सुपरबाइक दौड़ा रहे हैं। लोगों को उनका यह स्टाइल पसंद आ रहा है।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 17, 2025

अपने सुपरबाइक पर तेज प्रताप यादव

अपने सुपरबाइक पर तेज प्रताप यादव (फोटो- तेज प्रताप इंस्टाग्राम)

बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से चुनाव हारने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार किसी सियासी बयान को लेकर नहीं, बल्कि अपनी 15 लाख रुपये की सुपरबाइक और सोशल मीडिया रील को लेकर।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया ‘धूम स्टाइल’ वाला वीडियो

तेज प्रताप यादव ने मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे पटना की सड़कों पर अपनी नई सुपरबाइक दौड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म ‘धूम’ का टाइटल ट्रैक लगाया गया है। वीडियो पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, “Speed excites, discipline defines. I ride the thrill, not the risk because the road deserves my return.” उनका यह अंदाज़ सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है।

यूजर्स बोले- ‘तेजू भईया ऑन फायर’

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, “ग्रीन बाइक, मोटे टायर, तेजू भैया ऑन फायर।” वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, “धूम 4 के लिए तैयार होते तेजू भैया।” एक और यूजर ने लिखा, "5 रुपये की पेप्सी, तेज़ू भईया सेक्सी।" एक और ने लिखा, "तेजू भईया ने कमबैक कर दिया।" कई लोग उन्हें नई बाइक के लिए बधाई भी दे रहे हैं।

कौन-सी बाइक चला रहे हैं तेज प्रताप यादव?

तेज प्रताप यादव ने हाल ही में कावासाकी निंजा ZX-6R खरीदी है। यह एक प्रीमियम सुपरस्पोर्ट बाइक मानी जाती है। इसमें 636cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर इंजन होता है, जो करीब 122 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है। बाइक में क्विक शिफ्टर है, जिससे गियर बेहद तेजी से बदले जा सकते हैं। इस बाइक में ऐसे ही कई और दमदार फीचर्स दिए गए हैं। यही वजह है कि यह बाइक रेसिंग और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।

सुरक्षा फीचर्स भी टॉप क्लास

तेज रफ्तार के साथ-साथ इस सुपरबाइक में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें डुअल-चैनल ABS, एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल और स्पोर्ट, रोड व रेन जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड्स मौजूद हैं, जिससे हर तरह की सड़क और मौसम में बेहतर कंट्रोल मिलता है।

कितनी है कीमत?

भारत में कावासाकी निंजा ZX-6R की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.48 लाख रुपये है। वहीं रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद लग-अलग शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत 14 से 15.5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

चुनाव के बाद से ऑनलाइन छाए हुए हैं तेज प्रताप

बिहार चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना नया यूट्यूब चैनल ‘TY VLOG’ लॉन्च किया है। पहले वे ‘LR VLOG’ चलाते थे, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने नई शुरुआत की है। उनके पहले वीडियो में डेयरी मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जिसे दर्शकों ने पसंद किया। इसके बाद उनके कई और ब्लॉग भी आ चुके हैं, उनका भूत वाला ब्लॉग भी काफी वायरल हुआ था।

bihar news

Bihar news

तेज प्रताप यादव

वायरल वीडियो

17 Dec 2025 01:06 pm

Video: 'तेजू भईया ऑन फायर…' धूम के स्टाइल में तेज प्रताप यादव ने दौड़ाई 15 लाख की सुपरबाइक

