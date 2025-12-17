Video: ‘तेजू भईया ऑन फायर…’ धूम के स्टाइल में तेज प्रताप यादव ने दौड़ाई 15 लाख की सुपरबाइक

तेज प्रताप यादव ने मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे पटना की सड़कों पर अपनी नई सुपरबाइक दौड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म ‘धूम’ का टाइटल ट्रैक लगाया गया है। वीडियो पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, “Speed excites, discipline defines. I ride the thrill, not the risk because the road deserves my return.” उनका यह अंदाज़ सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है।