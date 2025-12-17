थानेदार के सामने ही चले लात-घूंसे! महिला थाने में पति-पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, सिपाहियों को भी नहीं छोड़ा

जानकारी के मुताबिक, लोदीपुर निवासी एक महिला ने अपने पति पर शराब के नशे में मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर मंगलवार को दोनों पक्षों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। महिला का आरोप था कि उसने वर्ष 2019 में प्रेम विवाह किया था और उसका तीन साल का एक बेटा भी है, लेकिन पति आए दिन नशे में मारपीट करता है और उस पर बेबुनियाद आरोप लगाता है।