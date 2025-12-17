तेजस्वी यादव के MLA को दबंगई पड़ी भारी! 50 पेज की चार्जशीट दायर, अब विशेष अदालत करेगी फैसला

मामला 26 जुलाई 2025 का है। पटना जिले के मनेर प्रखंड अंतर्गत सराय पंचायत के पंचायत सचिव संदीप कुमार ने 28 जुलाई को हरिजन थाना में राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक ने उन्हें फोन पर धमकी दी और जातिसूचक व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया था, जब कथित बातचीत से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑडियो में कथित तौर पर दबाव और अपमानजनक भाषा के प्रयोग की बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा।