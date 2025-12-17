IPL Auction 2026: पिता के तौर पर बेटे की इस कामयाबी पर भावुक हुए सांसद पप्पू यादव, IPL में बेटे की लगी अच्छी बोली

सार्थक रंजन और पप्पू यादव (फोटो X @ KKR)
IPL Auction 2026: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन 2026 में IPL में खेलते नजर आएंगे। उन्हें मंगलवार को हुई IPL नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने खरीदा है। KKR ने सार्थक को 30 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा। सांसद पप्पू यादव अपने बेटे की इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं और उन्होंने X पर एक इमोशनल पोस्ट में उनके सिलेक्शन की खबर शेयर की।
बेटे की इस बड़ी उपलब्धि पर सांसद पप्पू यादव खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मंगलवार की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की। पप्पू यादव ने लिखा, “बधाई बेटू, जमकर खेलो, अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ, अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!” उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। समर्थकों और शुभचिंतकों ने न सिर्फ सार्थक को, बल्कि एक पिता के रूप में पप्पू यादव को भी इस खुशी के लिए बधाई दी।
सार्थक रंजन का जन्म 25 सितंबर 1996 को हुआ था। उनके पिता पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। क्रिकेट के मैदान में सार्थक ने अपनी पहचान मेहनत और प्रदर्शन के दम पर बनाई है। वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सार्थक रंजन ने 2 जनवरी 2016 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2015-16 के जरिए टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके बाद 25 फरवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में कदम रखा। वहीं 20 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018-19 में दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू कर उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में साबित किया।
सार्थक रंजन का नाम चर्चा में तब और मजबूती से आया, जब उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार बल्लेबाजी की। कुल 9 मैचों में उन्होंने करीब 448 रन बनाए। खासतौर पर दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा, जिसने आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान उनकी ओर खींचा।
