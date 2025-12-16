5000 रुपये के लिए खानी होगी जेल की हवा! विजिलेंस ने राजस्व कर्मचारी को किया ट्रैप, घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बिहार के सहरसा जिले के पतरघट अंचल कार्यालय में मंगलवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने जमीन के जमाबंदी परिमार्जन के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा की गई। विजिलेंस की यह कार्रवाई निगरानी थाना कांड संख्या 112/25 के तहत दर्ज की गई है, जो वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज 112वीं प्राथमिकी है।