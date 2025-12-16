5 साल में 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख करोड़ का निवेश, सीएम नीतीश कुमार ने सात निश्चय-3 का किया ऐलान

राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर डेवलप और स्थापित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस को जोड़ने वाले सर्किट के साथ सभी तरह की टूरिज्म सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। इसके अलावा, राज्य में महत्वपूर्ण जगहों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना में एक वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी और राज्य के सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। राज्य में नेशनल और इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं और सेवन रिजॉल्व्स-2 कार्यक्रम के तहत बचे हुए कामों को तेजी से पूरा किया जाएगा।