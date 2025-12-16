16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पति के जेल जाते ही पत्नी बनी लेडी डॉन, चला रही थी शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क, अब पहुंची सलाखों के पीछे

कुख्यात शराब माफिया जयकांत राय के जेल जाने के बाद उसका पूरा आपराधिक नेटवर्क संभालने वाली लेडी डॉन सुमन देवी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और अवैध शराब तस्करी के दर्जनभर मामलों में वांटेड सुमन देवी अब सलाखों के पीछे है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 16, 2025

पटना पुलिस की गिरफ्त में लेडी डॉन

पटना पुलिस की गिरफ्त में लेडी डॉन (फोटो- पत्रिका)

पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पटना सिटी की लेडी डॉन सुमन देवी को गिरफ्तार किया गया है। सुमन देवी वही महिला है, जिसने कुख्यात शराब माफिया और पटना के टॉप-10 अपराधियों में शामिल जयकांत राय के जेल जाने के बाद उसके पूरे आपराधिक साम्राज्य की कमान संभाल ली थी। चौक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धवलपुरा इलाके से लेडी डॉन के नाम से कुख्यात सुमन देवी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और अवैध शराब तस्करी से जुड़े 12 से अधिक मामलों में वांटेड सुमन देवी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

पति के जेल जाने के बाद संभाली कमान

पटना पुलिस के मुताबिक, जयकांत राय को कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके बाद गैंग का काम ठप होने के बजाय और संगठित तरीके से चलने लगा। जांच में पता चला कि जैसे ही जयकांत जेल गया, उसकी पत्नी सुमन देवी ने नेटवर्क का कंट्रोल संभाल लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार जब वह घर से बाहर जाती तो अपनी कमर में पिस्तौल छिपाकर रखती थी और सीधे गैंग को निर्देश देती थी। अवैध शराब की सप्लाई, वसूली और नेटवर्क मैनेजमेंट सब कुछ उसी के इशारे पर चल रहा था।

दियारा से घाट तक फैला था लेडी डॉन के शराब का नेटवर्क

सिटी डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि सुमन देवी का गिरोह वैशाली जिले के दियारा इलाकों से अवैध शराब की खेप नावों के जरिए पटना सिटी के अलग-अलग घाटों तक पहुंचाता था। वहां से टू-व्हीलर और छोटे वाहनों के माध्यम से सप्लाई की जाती थी। लंबे समय से पुलिस इस नेटवर्क पर नजर रखे थी और कई मामलों में सुमन देवी फरार चल रही थी।

गुप्त सूचना पर कार्रवाई, धवलपुरा से गिरफ्तारी

14 दिसंबर को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि सुमन देवी धवलपुरा टीओओपी के आसपास मौजूद है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, चौक पुलिस स्टेशन की एक टीम ने छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह चौक पुलिस स्टेशन के केस नंबर 129/22 के सिलसिले में लंबे समय से फरार थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान, नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले।

अपराध से अर्जित संपत्ति होगी जब्त

डीएसपी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि सुमन देवी के खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस उसके ठिकानों और लेन-देन की भी जांच कर रही है। सुमन देवी की निशानदेही पर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।

पति जयकांत का आपराधिक इतिहास

जयकांत राय पटना के कुख्यात अपराधियों में शुमार रहा है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और मद्य निषेध सहित करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद है। पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी की यह जोड़ी लंबे समय से अवैध शराब कारोबार का बड़ा चेहरा रही है।

ये भी पढ़ें

जमीन से कमाई करेगी बिहार सरकार? प्रॉपर्टी खरीदना तीन गुना तक हो सकता है महंगा, MVR बढ़ाने की तैयारी
पटना
bihar land registry

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

Published on:

16 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Bihar / Patna / पति के जेल जाते ही पत्नी बनी लेडी डॉन, चला रही थी शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क, अब पहुंची सलाखों के पीछे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.