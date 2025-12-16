पति के जेल जाते ही पत्नी बनी लेडी डॉन, चला रही थी शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क, अब पहुंची सलाखों के पीछे

पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पटना सिटी की लेडी डॉन सुमन देवी को गिरफ्तार किया गया है। सुमन देवी वही महिला है, जिसने कुख्यात शराब माफिया और पटना के टॉप-10 अपराधियों में शामिल जयकांत राय के जेल जाने के बाद उसके पूरे आपराधिक साम्राज्य की कमान संभाल ली थी। चौक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धवलपुरा इलाके से लेडी डॉन के नाम से कुख्यात सुमन देवी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और अवैध शराब तस्करी से जुड़े 12 से अधिक मामलों में वांटेड सुमन देवी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।