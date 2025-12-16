पति के जेल जाते ही पत्नी बनी लेडी डॉन, चला रही थी शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क, अब पहुंची सलाखों के पीछे

पटना पुलिस की गिरफ्त में लेडी डॉन (फोटो- पत्रिका)
पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पटना सिटी की लेडी डॉन सुमन देवी को गिरफ्तार किया गया है। सुमन देवी वही महिला है, जिसने कुख्यात शराब माफिया और पटना के टॉप-10 अपराधियों में शामिल जयकांत राय के जेल जाने के बाद उसके पूरे आपराधिक साम्राज्य की कमान संभाल ली थी। चौक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धवलपुरा इलाके से लेडी डॉन के नाम से कुख्यात सुमन देवी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और अवैध शराब तस्करी से जुड़े 12 से अधिक मामलों में वांटेड सुमन देवी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
पटना पुलिस के मुताबिक, जयकांत राय को कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके बाद गैंग का काम ठप होने के बजाय और संगठित तरीके से चलने लगा। जांच में पता चला कि जैसे ही जयकांत जेल गया, उसकी पत्नी सुमन देवी ने नेटवर्क का कंट्रोल संभाल लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार जब वह घर से बाहर जाती तो अपनी कमर में पिस्तौल छिपाकर रखती थी और सीधे गैंग को निर्देश देती थी। अवैध शराब की सप्लाई, वसूली और नेटवर्क मैनेजमेंट सब कुछ उसी के इशारे पर चल रहा था।
सिटी डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि सुमन देवी का गिरोह वैशाली जिले के दियारा इलाकों से अवैध शराब की खेप नावों के जरिए पटना सिटी के अलग-अलग घाटों तक पहुंचाता था। वहां से टू-व्हीलर और छोटे वाहनों के माध्यम से सप्लाई की जाती थी। लंबे समय से पुलिस इस नेटवर्क पर नजर रखे थी और कई मामलों में सुमन देवी फरार चल रही थी।
14 दिसंबर को रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि सुमन देवी धवलपुरा टीओओपी के आसपास मौजूद है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, चौक पुलिस स्टेशन की एक टीम ने छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह चौक पुलिस स्टेशन के केस नंबर 129/22 के सिलसिले में लंबे समय से फरार थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान, नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले।
डीएसपी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि सुमन देवी के खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस उसके ठिकानों और लेन-देन की भी जांच कर रही है। सुमन देवी की निशानदेही पर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।
जयकांत राय पटना के कुख्यात अपराधियों में शुमार रहा है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और मद्य निषेध सहित करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद है। पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी की यह जोड़ी लंबे समय से अवैध शराब कारोबार का बड़ा चेहरा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग