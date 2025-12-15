जमीन से कमाई करेगी बिहार सरकार? प्रॉपर्टी खरीदना तीन गुना तक हो सकता है महंगा, MVR बढ़ाने की तैयारी

Bihar Land Registry:बिहार में जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खबर अहम है। करीब एक दशक बाद राज्य सरकार जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी न्यूनतम मूल्य दर यानी सर्किल रेट (Minimum Value Rate / MVR ) बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दो से तीन गुना तक महंगी हो सकती है। सरकार का साफ मकसद है कि जमीन की खरीद-बिक्री से राजस्व बढ़ाना और बाजार मूल्य व सरकारी दर के बीच लंबे समय से बने अंतर को खत्म करना।