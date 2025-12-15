तेज प्रताप यादव ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को क्यों दिखाया JJD से बाहर का रास्ता? क्या 1.45 लाख वाली डील पड़ी भारी?

तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में बताया कि बीएमपी में हवलदार के पद पर कार्यरत बिशेश्वर राय से बिहार पुलिस में बहाली कराने के नाम पर संतोष कुमार रेणु ने 1 लाख 45 हजार रुपये लिए। तेज प्रताप यादव के मुताबिक यह कृत्य बेहद घिनौना और अक्षम्य अपराध है, जिसे किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में रहते हुए इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ गैरकानूनी हैं, बल्कि संगठन की साख को भी गहरा नुकसान पहुंचाती हैं।