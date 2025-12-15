15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

तेज प्रताप यादव ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को क्यों दिखाया JJD से बाहर का रास्ता? क्या 1.45 लाख वाली डील पड़ी भारी?

Bihar Politics: नौकरी दिलाने के नाम पर 1.45 लाख रुपये लेने के आरोपों के बाद तेज प्रताप यादव ने JJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं संतोष कुमार रेणु को यदुवंशी सेना से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 15, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)

Bihar Politics: जन शक्ति जनता दल (JJD) में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह कार्रवाई किसी बयानबाजी या राजनीतिक मतभेद की वजह से नहीं, बल्कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। तेज प्रताप यादव ने खुद फेसबुक पोस्ट के जरिए पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक की।

1.45 लाख रुपये लेने का आरोप बना निष्कासन की वजह

तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में बताया कि बीएमपी में हवलदार के पद पर कार्यरत बिशेश्वर राय से बिहार पुलिस में बहाली कराने के नाम पर संतोष कुमार रेणु ने 1 लाख 45 हजार रुपये लिए। तेज प्रताप यादव के मुताबिक यह कृत्य बेहद घिनौना और अक्षम्य अपराध है, जिसे किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में रहते हुए इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ गैरकानूनी हैं, बल्कि संगठन की साख को भी गहरा नुकसान पहुंचाती हैं।

अन्य लोगों से भी पैसे लेने की शिकायतें

मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया कि संतोष कुमार रेणु के खिलाफ अन्य लोगों से भी काम कराने के नाम पर झूठ बोलकर पैसे लेने की शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों के बाद पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने मामले की जांच की, जिसमें आरोपों की पुष्टि होने की बात कही गई है। इसी आधार पर समिति ने कड़ा फैसला लेते हुए संतोष कुमार रेणु को तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया।

केंद्रीय अनुशासन समिति का आधिकारिक आदेश

जन शक्ति जनता दल की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि जांच के दौरान यह सामने आया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने झूठ बोलकर एक पुलिस अधिकारी से पैसे लिए। पत्र में इस कृत्य को घिनौना और अक्षम्य अपराध बताया गया है। केंद्रीय अनुशासन समिति के निर्णय के आधार पर संतोष कुमार रेणु को राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत पार्टी के सभी पदों से हटाने का आदेश जारी किया गया, जिस पर राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल राय के हस्ताक्षर हैं।

यादव समाज और संगठन की छवि का मुद्दा

तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि संतोष कुमार रेणु यादव समाज से आते हैं और यादव समाज के लोगों के साथ भी कथित तौर पर झूठ बोलकर पैसे लेने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें समाज और पार्टी दोनों की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और यादव समाज के युवा इसे कभी माफ नहीं करेंगे।

यदुवंशी सेना से भी निष्कासन

संतोष कुमार रेणु पर कार्रवाई सिर्फ JJD तक सीमित नहीं रही। यदुवंशी सेना की ओर से जारी पत्र में भी बताया गया कि उन्हें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पत्र में आरोप लगाया गया कि काम कराने के नाम पर झूठ बोलकर पैसे लेना अक्षम्य अपराध है। इस पत्र पर यदुवंशी सेना के संरक्षक के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम दर्ज है।

ये भी पढ़ें

बिहार में खाता नहीं खुला, तो अब UP-बंगाल पर टिकी नजर, तेज प्रताप ने क्यों किया JJD के राष्ट्रीय विस्तार का ऐलान?
पटना
bihar politics | तेज प्रताप यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

15 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Bihar / Patna / तेज प्रताप यादव ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को क्यों दिखाया JJD से बाहर का रास्ता? क्या 1.45 लाख वाली डील पड़ी भारी?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.