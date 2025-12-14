बिहार में खाता नहीं खुला, तो अब UP-बंगाल पर टिकी नजर, तेज प्रताप ने क्यों किया JJD के राष्ट्रीय विस्तार का ऐलान?

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा कहते हैं कि तेज प्रताप को यह अच्छी तरह पता है कि बिहार के भीतर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत अब लगभग तयशुदा तरीके से तेजस्वी यादव के हाथों में जा चुकी है। पार्टी, संगठन और विपक्षी नेतृत्व हर मोर्चे पर तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत है। ऐसे में बिहार के भीतर तेज प्रताप के लिए स्पेस सीमित होता जा रहा है। लेकिन बिहार के बाहर तस्वीर अलग है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में न तो RJD की मजबूत मौजूदगी रही है और न ही लालू यादव की राजनीति का कोई तय वारिस। तेज प्रताप इसी खाली जगह को अपनी एंट्री पॉइंट मान रहे हैं।