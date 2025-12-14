‘घूस मांगकर बदनामी क्यों करा रहे? DM से कहकर सस्पेंड करा दूंगी’, नीतीश की मंत्री का CO को अल्टीमेटम

धमदाहा में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। प्रशासन की ओर से जनता की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों के 15 स्टॉल लगाए गए थे। दिनभर चली जनसुनवाई में कुल 815 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक 305 आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े थे। इसके अलावा 214 आवेदन विद्युत विभाग और 112 आवेदन खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित रहे। शेष आवेदन कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, मनरेगा, पंचायती राज, नगर पंचायत और विकास विभाग से जुड़े थे।