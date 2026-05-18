ड्यूटी भूल थिएटर में मस्त दिखे सुरक्षाकर्मी, राजगीर मेला में भोजपुरी गाने पर देखते रहे ठुमके

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, मेला परिसर में तीन अलग-अलग थिएटर सेटअप लगाए गए हैं, जहां देर रात तक सांस्कृतिक और डांस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार की रात भोजपुरी सिंगर रोशन रोही के एक बेहद चर्चित गाने 'लहंगा उठा के नाचे नागिन जैसन' पर मंच पर डांसर ठुमके लगा रही थीं। इस डांस को देखने के लिए थिएटर के अंदर भारी भीड़ जमा थी। इसी भीड़ पर नजर रखने और सुरक्षा बनाए रखने के बजाय, ऑन-ड्यूटी तैनात कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मचारी थिएटर के अंदर अगली कतारों में कुर्सियां लगाकर आराम से बैठ गए और डांस देखने में मशगूल हो गए।