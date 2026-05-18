100 की स्पीड में आए ट्रक ने ऑटो के उड़ाए परखच्चे, 2 महीने के मासूम सहित 7 की मौत

हादसे के समय मौके पर मौजूद गांव वालों के अनुसार ट्रक की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ऑटो को रौंदने के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने की फिराक में था, जिसके चक्कर में उसने सड़क किनारे खड़ी एक टाटा सफारी को भी चपेट में लिया और अंत में आगे जा रही एक पिकअप वैन में सीधे जा घुसा। गनीमत रही कि ट्रक पिकअप में जाकर फंस गया, जिससे उसकी रफ्तार थमी वरना ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो जाता। इस हादसे में सफारी और पिकअप के परखच्चे उड़ गए, लेकिन उनमें सवार लोग बाल-बाल बच गए।