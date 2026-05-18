‘नीतीश कुमार को जिंदा दफनाने की ताकत किसी में नहीं’, बाहुबली आनंद मोहन पर भड़कीं मंत्री लेसी सिंह

पार्टी में 'थैली' यानी पैसे के दम पर मंत्री बनाए जाने के गंभीर आरोप को सिरे से खारिज करते हुए लेसी सिंह ने जेडीयू की साफ-सुथरी छवि का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू में आज तक न तो ऐसी कोई परिपाटी रही है और न ही भविष्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा होना कभी संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार या संगठन में किस कार्यकर्ता और नेता की क्या उपयोगिता है, उनका क्या योगदान है और किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका एकमात्र और अंतिम निर्णय खुद नीतीश कुमार पूरी निष्पक्षता से लेते हैं, कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता।