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Encounter in Bihar: सीवान के बाद पटना में पुलिस एनकाउंटर, शिक्षक पर फायरिंग का आरोपी मुठभेड़ में घायल

Encounter in Bihar: सोमवार सुबह सीवान के बाद पटना में हुए पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हो गया, जबकि पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में घायल अपराधी की पहचान संदीप उर्फ बादल के रूप में हुई है।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

May 18, 2026

Sandeep alias Badal injured

पुलिस एनकाउंटर में जख्मी संदीप उर्फ बादल। फोटो-पत्रिका

Encounter in Bihar: सीवान के बाद पटना में एक कुख्यात अपराधी पुलिस एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार सुबह पटना पुलिस ने शिक्षक को गोली मारने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में जख्मी कर दिया। घायल अपराधी की पहचान संदीप उर्फ बादल के रूप में हुई है। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया।

पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी जख्मी, दूसरा गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर चौक के पास मोबाइल स्नेचिंग के दौरान बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच और मानवीय सूचनाओं के आधार पर अपराधियों की पहचान की।

इसके बाद एक आरोपी की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पुलिस वाहन को लगी। इसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियार और बाइक भी बरामद कर ली गई है।

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Updated on:

18 May 2026 10:58 am

Published on:

18 May 2026 10:44 am

Hindi News / Bihar / Patna / Encounter in Bihar: सीवान के बाद पटना में पुलिस एनकाउंटर, शिक्षक पर फायरिंग का आरोपी मुठभेड़ में घायल

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