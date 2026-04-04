नक्सलवाद के एक युग का अंत! 1 करोड़ का इनामी ‘प्रशांत बोस’ खत्म, अस्पताल में ली आखिरी सांस

प्रशांत बोस 1960 के दशक से नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे भाकपा (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य थे और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में संगठन की गतिविधियों के प्रमुख चेहरों में शुमार थे। उन्हें 'किशन दा' के नाम से जाना जाता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वे नक्सली विचारधारा के 'एन्साइक्लोपीडिया' माने जाते थे और पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो का नेतृत्व संभालते थे। उनके नाम पर सैकड़ों हिंसक घटनाओं, हमलों और सुरक्षा बलों पर हमलों के मामले दर्ज थे।