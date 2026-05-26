फाल्टा में हार के बाद TMC उम्मीदवार जहांगीर खान पर संकट, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी गई सुरक्षा वापस ली

यह मामला 26 मई को वेकेशन बेंच के जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने आया। जस्टिस सेन ने साफ कहा कि 18 मई को दी गई अंतरिम राहत सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि जहांगीर खान रिपोलिंग के दिन उम्मीदवार थे। अब रिपोलिंग हो चुकी है और नतीजे भी आ गए हैं, इसलिए यह सुरक्षा जारी रखने का कोई आधार नहीं है।