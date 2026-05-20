Inside Story: क्या बीजेपी से डर गए अभिषेक बनर्जी के करीबी? जानें चुनाव से पहले जहांगीर खान ने आखिर क्यों पीछे खींचे कदम

जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का फैसला ले लिया हो, लेकिन आधिकारिक रूप से चुनाव से नाम वापस लेना संभव नहीं है। क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। हालांकि ईवीएम में जहांगीर के नाम और पार्टी के सिंबल में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब सीट पर कांग्रेस की तरफ से अब्दुर रज्जाक, बीजेपी प्रत्याशी देवांग्शु पांडा और सीपीआई (एम) प्रत्याशी शुंभु नाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 21 मई को वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।