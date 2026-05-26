राहुल गांधी ने कांग्रेस की नई रणनीति बनाई, बोले- पार्टी में अब दलितों की भूमिका सबसे अहम होगी

Congress- Dalit Vote Bank: कांग्रेस नेता राहुल गाधी (Rahul Gandhi) ने दलित राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'अगर कांग्रेस ने 1980 और 90 के दशक के दौरान दलितों के लिए उचित उपाय किए होते, तो न तो जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियां उभरतीं और न ही दलित समुदाय उनकी ओर आकर्षित होता।' सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कहा कि 'भाजपा एक ओर क्षेत्रीय दलों को भंग करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर दलितों के अधिकारों को छीन रही है। दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं।'