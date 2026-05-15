‘अब कोई परीक्षा नहीं होगी…’ वो आखिरी शब्द: राहुल गांधी ने कहा- ‘मोदी जी इंसाफ के लिए और कितने ऋतिक चाहिए?’

राहुल गांधी ने 'X' पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार को घेरा और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने जो आंकड़े पेश किए, वो चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा, '2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले।, 87 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित।, 148 घोटालों में सजा हुई सिर्फ 1 को।, CBI ने 17 मामले लिए, ED ने 11 किसी को सजा नहीं। NEET, AIPMT और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले। और सबसे शर्मनाक बात है कि इन घोटालों में जिम्मेदार किसी अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। हटाए जाते हैं फिर चुपके से बड़े पद पर बैठा दिए जाते हैं। चोरी कराने वालों को इनाम मिलता है, और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं।'