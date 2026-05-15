ममता सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार, सफाईकर्मी भर्ती घोटाले में करोड़ों की संपत्ति का आरोप

Sujit Bose Arrest: पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। ED का दावा है कि सुजीत बोस ने नगर पालिका भर्ती में क्लर्क और सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने के बदले करोड़ों का कैश और लग्जरी फ्लैट वसूले हैं। जांच में सामने आया कि अयन सिल (Ayan Sil) की कंपनी के साथ मिलकर OMR शीट में भी धांधली की गई। जांच में सहयोग न करने पर हुई इस गिरफ्तारी के बाद अब बोस 10 दिन की रिमांड पर हैं, जिससे कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आने की उम्मीद है।