NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: NTA से जुड़े लातूर के प्रोफेसर PV कुलकर्णी CBI के हत्थे चढ़े

NEET Paper Leak: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक के कथित सरगना की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रसायन विज्ञान के शिक्षक पीवी कुलकर्णी, जो मूल रूप से लातूर के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के पुणे में काम करते थे और वहीं से पकड़े गए। जांच एजेंसी ने शुक्रवार शाम को बताया कि कुलकर्णी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। इस प्रकार उनके पास प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी। उनके बारे में इससे अधिक जानकारी साझा नहीं की गई।