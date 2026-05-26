जिस सीट से CM विजय ने दिया इस्तीफा वहां DMK और VCK कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ बवाल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

DMK और VCK कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष
Tension In Perambalur VCK DMK Cadres Clash: तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले मंगलवार को विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। पेरम्बलूर जिले के कुन्नम बस स्टैंड क्षेत्र में वीसीके और डीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर पथराव के बाद तनाव फैल गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद सरकार को अपना बहुमत साबित करने में मदद के लिए टीवीके को वीसीके का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके बाद, वीसीके विधायक वन्नियारासु को आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। इससे डीएमके के कुछ वर्गों में विरोध उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। सीएम बनने पर उन्होंने पेरम्बलूर से इस्तीफा दिया है।
डीएमके के उप महासचिव और नीलगिरि के सांसद ए राजा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया, 'अगर मेरे घर का नारियल का पेड़ झुककर पड़ोसी के घर को कोमल नारियल देता है, तो साहित्य उसे 'मुदथ थेंगु' कहता है। राजनीति को इसे क्या कहना चाहिए?'
उन्होंने आगे कहा, 'अगर जातिगत उत्पीड़न को नष्ट करने के लिए बनी सीढ़ी और 'तेंदुआ' भी मात्र सीटी की आवाज से झुक जाते हैं, तो फूल को सुशोभित करने वाले को त्यागकर कहीं और गठबंधन तलाशने में कोई बुराई नहीं है। हम पेरियार के 'बदलते समय' का इंतजार करेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे। जीत हमारी ही होगी!'
इसका वीसीके ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद वीसीके ने पेरंबालूर जिले के कुन्नम बस स्टैंड क्षेत्र में ए राजा की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। इसी तरह, डीएमके सदस्यों ने भी पार्टी की युवा शाखा के माध्यम से उसी स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी, जिसमें कुन्नम निर्वाचन क्षेत्र के वीसीके जिला सचिव अनबनंदम द्वारा ए राजा के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने की निंदा की गई।
दोनों समूहों ने एक ही स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, इसलिए पुलिस ने दोनों पक्षों को अनुमति देने से इनकार कर दिया और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद, दोनों दलों के सदस्य इलाके के विपरीत किनारों पर जमा हो गए। पुलिस दोनों समूहों को तितर-बितर होने का निर्देश दे रही थी, तभी डीएमके के कार्यकर्ता नारे लगाते और शोर मचाते हुए उस तरफ से गुजरे जहां वीसीके के सदस्य खड़े थे। इससे अचानक दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई।
दोनों समूहों के सदस्यों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर हमला किया और पत्थर व लकड़ी के डंडे फेंके, जिससे इलाके में दहशत और तनाव फैल गया। सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया, दोनों समूहों को अलग किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। कुन्नम बाजार क्षेत्र की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और शहर में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है।
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