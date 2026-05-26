जिस सीट से CM विजय ने दिया इस्तीफा वहां DMK और VCK कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ बवाल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Tension In Perambalur VCK DMK Cadres Clash: तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले मंगलवार को विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। पेरम्बलूर जिले के कुन्नम बस स्टैंड क्षेत्र में वीसीके और डीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर पथराव के बाद तनाव फैल गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद सरकार को अपना बहुमत साबित करने में मदद के लिए टीवीके को वीसीके का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके बाद, वीसीके विधायक वन्नियारासु को आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। इससे डीएमके के कुछ वर्गों में विरोध उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। सीएम बनने पर उन्होंने पेरम्बलूर से इस्तीफा दिया है।