आधार सेवाओं में बड़ा बदलाव, mAadhaar ऐप होगा बंद, नए ऐप के जरिए घर बैठे होगा सब काम

New Aadhaar App: भारत में आधार कार्ड आज हर नागरिक की डिजिटल पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसी बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अपने पुराने मोबाइल एप्लिकेशन mAadhaar ऐप को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। इसकी आधिकारिक जानकारी UIDAI ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है। अब यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे नए और उन्नत New Aadhaar App पर शिफ्ट करें, जो पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और यूजर-फ्रेंडली अनुभव प्रदान करता है।