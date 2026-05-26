आधार सेवाओं में बड़ा बदलाव, mAadhaar ऐप होगा बंद, नए ऐप के जरिए घर बैठे होगा सब काम

New Aadhaar App हुआ लॉन्च (X)
New Aadhaar App: भारत में आधार कार्ड आज हर नागरिक की डिजिटल पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसी बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अपने पुराने मोबाइल एप्लिकेशन mAadhaar ऐप को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। इसकी आधिकारिक जानकारी UIDAI ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है। अब यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे नए और उन्नत New Aadhaar App पर शिफ्ट करें, जो पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और यूजर-फ्रेंडली अनुभव प्रदान करता है।
UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया नया आधार ऐप, पुराने mAadhaar ऐप का आधुनिक और एडवांस वर्जन है। यह ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है, जिससे Android और iPhone यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नए ऐप में न केवल फीचर्स को अपग्रेड किया गया है, बल्कि सुरक्षा (Security) को भी काफी मजबूत बनाया गया है।
नया आधार ऐप यूजर्स को पहले से अधिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो डिजिटल पहचान को और सुरक्षित बनाते हैं।
नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कई काम घर बैठे मोबाइल से ही किए जा सकते हैं। यूजर्स आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस (पता) बदल सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सीधे ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए केवल OTP आधारित वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज, सरल और सुविधाजनक हो जाती है।
नया आधार ऐप एक और महत्वपूर्ण सुविधा देता है अब यूजर्स अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड भी सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। इससे सभी दस्तावेज एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध रहते हैं।
UIDAI के अनुसार, मोबाइल नंबर बदलने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। यूजर ऐप में जाकर OTP के जरिए अपने नए नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं। इसी तरह एड्रेस अपडेट करना भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है।
यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना।
डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करना।
आधार सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाना।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग