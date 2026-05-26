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आधार सेवाओं में बड़ा बदलाव, mAadhaar ऐप होगा बंद, नए ऐप के जरिए घर बैठे होगा सब काम

New Aadhaar Application: UIDAI का नया New Aadhaar App पुराने mAadhaar ऐप का अपग्रेडेड वर्जन है, जो ज्यादा सुरक्षित, तेज और यूजर-फ्रेंडली अनुभव देता है।

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भारत

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Devika Chatraj

May 26, 2026

New Aadhaar App

New Aadhaar App हुआ लॉन्च (X)

New Aadhaar App: भारत में आधार कार्ड आज हर नागरिक की डिजिटल पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसी बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अपने पुराने मोबाइल एप्लिकेशन mAadhaar ऐप को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। इसकी आधिकारिक जानकारी UIDAI ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है। अब यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे नए और उन्नत New Aadhaar App पर शिफ्ट करें, जो पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और यूजर-फ्रेंडली अनुभव प्रदान करता है।

New Aadhaar App क्या है?

UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया नया आधार ऐप, पुराने mAadhaar ऐप का आधुनिक और एडवांस वर्जन है। यह ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है, जिससे Android और iPhone यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नए ऐप में न केवल फीचर्स को अपग्रेड किया गया है, बल्कि सुरक्षा (Security) को भी काफी मजबूत बनाया गया है।

बेहतर सिक्योरिटी और स्मार्ट फीचर्स

नया आधार ऐप यूजर्स को पहले से अधिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो डिजिटल पहचान को और सुरक्षित बनाते हैं।

  • आधार डिटेल्स शेयर करते समय केवल आवश्यक जानकारी ही साझा करने की सुविधा।
  • एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम और डेटा प्रोटेक्शन।
  • बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऑन/ऑफ करने का विकल्प।
  • आसान और सुरक्षित लॉगिन अनुभव।

घर बैठे अपडेट करें आधार डिटेल्स

नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कई काम घर बैठे मोबाइल से ही किए जा सकते हैं। यूजर्स आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस (पता) बदल सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सीधे ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए केवल OTP आधारित वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज, सरल और सुविधाजनक हो जाती है।

फैमिली मेंबर्स का आधार भी करें स्टोर

नया आधार ऐप एक और महत्वपूर्ण सुविधा देता है अब यूजर्स अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड भी सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। इससे सभी दस्तावेज एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध रहते हैं।

आसान मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट प्रक्रिया

UIDAI के अनुसार, मोबाइल नंबर बदलने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। यूजर ऐप में जाकर OTP के जरिए अपने नए नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं। इसी तरह एड्रेस अपडेट करना भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है।

क्यों खास है New Aadhaar App?

यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना।
डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करना।
आधार सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाना।

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Published on:

26 May 2026 02:58 pm

Hindi News / National News / आधार सेवाओं में बड़ा बदलाव, mAadhaar ऐप होगा बंद, नए ऐप के जरिए घर बैठे होगा सब काम

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