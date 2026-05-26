तमिलनाडु में AIADMK के चौथे विधायक का इस्तीफा अटका, स्पीकर ने लौटाया पत्र; TVK पर ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ का आरोप

विश्वास मत के दौरान AIADMK खेमे में गुटबाजी को याद करते हुए उन्होंने लिखा, 'हॉर्स ट्रेडिंग’ ‘हॉर्स स्पीड’ से हो रही है! सीन 1: बहुमत न होने पर TVK अपने गठबंधन के नेताओं से समर्थन मांगती है। सीन 2: विश्वास प्रस्ताव के दौरान AIADMK के अंदर एक गुट के समर्थन वाले वोट पाने के लिए कीमत पर बातचीत करना, साथ ही बोनस के तौर पर एक AMMK सदस्य को भी चुनना। सीन 3: AIADMK के कुछ सदस्यों के इस्तीफे की योजना बनाना और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना, ठीक सेक्रेटेरिएट परिसर में।