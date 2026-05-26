बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर आपस में भिड़े BJP नेता, अराफात शेख ने नितेश राणे पर साधा निशाना

Haji Arafat Shaikh Attacks Nitesh Rane: देश भर में 28 मई को ईद उल-अजहा बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे द्वारा बकरीद को लेकर दिए वर्युअल कुर्बानी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बकरीद के दिन कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटें, इस पर बीजेपी नेता हाजी अराफा शेख ने अपनी पार्टी के विधायक नितेश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में बकरीद से ठीक पहले बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख ने नितेश राणे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि लागों को परेशान किया जा रहा है, बकरों की गाड़ियों को रोका जा रहा है। शेख के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है।