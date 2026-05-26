प्री-मानसून दिखाएगा नया खेल: 27, 28 और 29 मई को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, अपना असर दिखा रहा है। कई राज्यों में इस वजह से भारी बारिश का सिलसिला फिर से शुरू है। मानसून (Monsoon) के 2025 सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली थी और कुछ दिन में ही देश में मानसून के 2026 सीज़न की भी एंट्री हो सकती है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 27, 28 और 29 मई को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।