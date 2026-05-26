पंजाब निकाय चुनाव: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैलगाड़ी से पहुंचे मतदान केंद्र, पत्नी भी साथ, वायरल हो रहा वीडियो

लुधियाना जिले के रायकोट में वार्ड नंबर-4 से कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जग्गा पर कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की खबर सामने आई है। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लुधियाना के डीएमसी अस्पताल रेफर किया गया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह हमला आम आदमी पार्टी (AAP) के एक स्थानीय विधायक के समर्थकों द्वारा किया गया। हालांकि, प्रशासन ने अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद इलाके में तनाव और भय का माहौल बन गया है।