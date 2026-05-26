कॉकरोच जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं कांग्रेस नेता! अभिजीत दीपके को दिया ये सुझाव

कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने CJP को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनांदोलन को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए राजनीतिक और सामाजिक समर्थन आवश्यक होता है। उदित राज के अनुसार, केवल सोशल मीडिया पर आधारित आंदोलनों का प्रभाव सीमित होता है, जब तक कि वे किसी संगठित राजनीतिक ढांचे से नहीं जुड़ते। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे आंदोलन को व्यापक दिशा देने में राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।