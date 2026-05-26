कॉकरोच जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं कांग्रेस नेता! अभिजीत दीपके को दिया ये सुझाव

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान (X)
Cockroach Janta Party Viral on Social Media: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में उभरी ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अपनी अनोखी शुरुआत और तेजी से बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी के चलते यह आंदोलन राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कई यूजर्स इसे सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से और असंतोष की डिजिटल अभिव्यक्ति के रूप में देख रहे हैं।
कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने CJP को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनांदोलन को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए राजनीतिक और सामाजिक समर्थन आवश्यक होता है। उदित राज के अनुसार, केवल सोशल मीडिया पर आधारित आंदोलनों का प्रभाव सीमित होता है, जब तक कि वे किसी संगठित राजनीतिक ढांचे से नहीं जुड़ते। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसे आंदोलन को व्यापक दिशा देने में राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
उदित राज ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी जैसी डिजिटल मुहिम को वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदलना है, तो उसे एक स्थापित नेतृत्व की जरूरत होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी का नेतृत्व इस असंतोष और ऊर्जा को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है। उनके मुताबिक, अगर यह ऊर्जा बिखर जाती है तो इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है।
इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस ऑनलाइन मुहिम को लेकर समर्थन की बात सामने आई है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया कि उनकी पार्टी इस तरह की डिजिटल आवाज़ों को गंभीरता से ले रही है और लोकतांत्रिक मुद्दों पर सक्रिय रहने के पक्ष में है। हालांकि, इस समर्थन को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग व्याख्याएं की जा रही हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत 16 मई को सोशल मीडिया पर हुई थी और कुछ ही समय में यह इंटरनेट पर वायरल हो गई। बताया जाता है कि यह विचार एक विवाद के बाद सामने आया, जिसमें बेरोजगारी और युवाओं की स्थिति पर की गई टिप्पणियों को लेकर बहस तेज हो गई थी। इसी प्रतिक्रिया के रूप में यह डिजिटल आंदोलन सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की।
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