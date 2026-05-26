बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलते ही सख्ती, एक दिन में 12 बांग्लादेशी हिरासत में

सूत्रों के अनुसार, पहला होल्डिंग सेंटर मालदा जिला के इंग्लिश बाजार में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा केंद्र मुर्शिदाबाद जिला के लालगोला में शुरू किया गया है। इन दोनों केंद्रों में कुल 12 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रखा गया है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और नाबालिग शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इन केंद्रों का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि उनकी पहचान और कानूनी स्थिति की पुष्टि कर आगे की कार्रवाई को व्यवस्थित करना है।